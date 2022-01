Onderwaterzoeking in onderzoek dodelijk schietincident Amstelveen

Getuigen gezocht

De recherche komt daarom graag in contact met personen die op 22 december 2021 tussen 10.30 en 11.00 uur deze VW Golf in of rondom de omgeving van de Wieringerstraat en/of Texelstraat hebben zien rijden of geparkeerd hebben zien staan. En ook mensen die iets verdachts hebben gezien tussen 11.00 en 11.30 uur bij dat voetbalveldje en/of de sloot aan de Kelbergen (bij het voetbalveldje of de sloot die onder de Karspeldreef doorgaat), worden verzocht contact op te nemen met het onderzoeksteam. Daarbij is alle andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek nog steeds welkom. Heeft u informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.