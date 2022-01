Verdachten aangehouden voor poging diefstal met geweld

Het slachtoffer van de twee verdachten zat in zijn bestelbus toen met geweld de deur werd opengemaakt en hij uit het voertuig werd getrokken. Hij raakte daarbij gewond. De verdachten bedreigden de man met een mes en wilden zijn horloge. Toen het niet lukte om het horloge te pakken te krijgen gingen de twee er te voet vandoor. Zij konden even later in de omgeving worden aangehouden.