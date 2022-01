Oplichters op heterdaad aangehouden

Direct na de melding zijn agenten poolshoogte gaan nemen. In de woning lagen meerdere telefoons en waren er duidelijke aanwijzingen dat de drie aanwezigen zich schuldig maakten aan bankhelpdeskfraude. De verdachten zijn direct aangehouden. Het gaat om een man van 23 uit Vijfhuizen, een vrouw van 21 uit Amsterdam en een vrouw van 20 uit Nijmegen. Alle drie zijn ze aangehouden op verdenking van oplichting.

Bankhelpdeskfraude

Bij bankhelpdeskfraude belt een oplichter anoniem of met een vals nummer. Door een truc kan het op het scherm van je telefoon lijken alsof de bank belt. Als een cybercrimineel op deze manier zich voordoet als een bank, noemen we dat bankhelpdeskfraude. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat je bankrekening gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op je rekening. Dit is niet waar, maar zo probeert de oplichter je ervan te overtuigen om snel maatregelen te nemen. De oplichter zal er op aandringen om je geld over te maken naar een ‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’.

2022041548 (MvS)