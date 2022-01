Drugs aangetroffen in diverse supermarktfilialen

De politie werd zaterdagochtend door medewerkers van een supermarktfiliaal in de provincie Noord-Holland gealarmeerd. Het personeel trof in enkele van de geleverde dozen fruit verdachte pakketjes aan en vertrouwde het niet. Toen de politie ter plaatse kwam, ontstond direct het vermoeden dat het waarschijnlijk om verdovende middelen ging.

Aantallen

Hierop werd direct een onderzoek gestart en contact met andere politie-eenheden gelegd. De goederen werden vandaag vanuit één distributiecentrum naar meerdere filialen gedistribueerd. De politie heeft direct alle filialen bezocht en daar onderzoek gedaan. In vier van de filialen, verspreid over twee provincies, werden verdachte pakketjes aangetroffen en in beslag genomen. De Forensische Opsporing heeft onderzoek naar de substantie in de pakketjes gedaan. Hieruit is gebleken dat het inderdaad om verdovende middelen gaat. De politie kan met zekerheid zeggen dat alle drugs uit de geleverde goederen is gehaald. In het belang van het onderzoek doet de politie op dit moment verder geen mededelingen.