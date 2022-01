Getuigen gezocht na steekincident

Rond 19.55 uur kreeg de politie een melding binnen dat een man zou zijn neergestoken. Toen toegesnelde agenten op de locatie arriveerden, troffen zij op straat de gewonde man aan. De IJmuidenaar is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart. Op dit moment is er nog geen aanhouding verricht.



Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar dit steekincident en komt graag in contact met mensen die rond 19.55 uur iets verdachts gezien of gehoord hebben in de omgeving van De Noostraat. Weet u wie hierbij betrokken is? Heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Informatie doorgeven dat kan ook via dit tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022018887.