Drie aanhoudingen na diefstal frietkar

Een alerte buurtbewoner belde de politie toen hij midden in de nacht op straat geluiden hoorde. Toen hij naar buiten keek zag hij een auto met daarachter een soort aanhanger staan. Hij vertrouwde het niet en belde 112.

Agenten kwamen op de melding af en troffen twee mannen en een vrouw bij de auto en aanhanger, een frietkar, aan. Het drietal werd gecontroleerd. Al snel bleek dat de frietkar als gestolen geregistreerd stond. Op de auto bleken valse kentekenplaten te zitten en in een andere auto van een van de verdachten lagen inbrekerswerktuigen. De drie verdachten, twee Roosendaalse mannen (32 en 49 jaar oud) en de vrouw, een 29-jarige Roosendaalse, zijn aangehouden op verdenking van diefstal dan wel heling. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek. De frietkar is in beslag genomen en gaat retour naar de eigenaar. De inbrekerswerktuigen zijn eveneens in beslag genomen en worden vernietigd.