Twee mensen aangehouden op verdenking van bezit vuurwapens

Tilburg - Politiemensen hebben vrijdagavond 28 januari 2022 rond 22.00 uur in een woning aan de Ringbaan-Oost twee mensen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van vuurwapens. Het gaat om een 52-jarige man uit Tilburg en een 16-jarig meisje uit Berkel-Enschot. De man is ingesloten voor verder onderzoek, het meisje is kort na de aanhouding in vrijheid gesteld.