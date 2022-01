Aanhouding na straatrace Beugen

Naast de jonge vrouw raakt ook een jongeman van 21 uit Groesbeek gewond. Hij is de bestuurder van één van beide auto’s die aan de straatrace deelneemt. Van de tweede auto die bij de race betrokken is, is veel minder bekend. Op de beelden was niet goed zichtbaar om wat voor auto het precies gaat, met welk kenteken en wie de bestuurder is.

Beeldmateriaal

Uit het onderzoek, aan de hand van gesprekken met getuigen en beeldmateriaal krijgt de politie een verdachte in beeld. Het gaat om een eveneens 21-jarige jongeman uit Groesbeek. Op zaterdag 29 januari 2022 is hij aangehouden op verdenking van roekeloos rijden en betrokkenheid bij het verkeersongeval.

Levensgevaarlijk

Straatraces zijn levensgevaarlijk. Door onverantwoordelijk rij gedrag worden mensenlevens in gevaar gebracht. In dit geval raakte een jonge vrouw zwaargewond, net als één van de verdachten. Maar dit had nog veel ernstiger kunnen aflopen. Zie je een straatrace? Bel dan 112. Wil je niet dat je gegevens bekend worden? Via meld misdaad anoniem kun je anoniem je verhaal kwijt.