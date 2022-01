Man aangehouden na bedreiging

De receptiemedewerkers waarschuwen de politie en brengen de twee melders in veiligheid.

Als de gewaarschuwde politie eenheden ter plaatse zijn, kunnen zij de verdachte ter plaatse aanhouden. Het betreft een 29-jarige man uit Algerije. Het mes waarmee hij zijn medebewoners bedreigde, werd op zijn aanwijzing even later aangetroffen in de koelkast.

Rond het AZC in Budel is sinds 25 januari 2022 een noodverordening van kracht. Tevens is het gebied rond het AZC aangewezen als veiligheidsrisicogebied.