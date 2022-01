Getuigen dodelijk verkeersongeval gezocht

Hoewel een traumaheli wordt ingezet en diverse omstanders en getuigen meteen eerste hulp bieden aan de vrouw, is dat helaas tevergeefs. De 57-jarige bestuurster van de witte auto komt bij dit ongeval om het leven. De bestuurder en bijrijder van de bruine bestelauto worden lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij maken het naar omstandigheden goed.

Botsmoment

Omdat het deze vrijdag middag druk is op de weg, spreekt de politie al meteen met veel getuigen. Helaas heeft vrijwel niemand de eerste botsing tussen de bruine bestelauto en de witte personenauto gezien en is onduidelijk hoe de twee met elkaar in aanraking zijn gekomen en wat er precies is gebeurd. De witte personenauto heeft in ieder geval aan de achterkant schade opgelopen.

Beeldmateriaal

De politie wil graag in contact komen met bestuurders die op de A2/A58 reden ten tijde van het ongeval en ons meer kunnen vertellen wat er gebeurde tijdens en voorafgaand aan het ongeval. Was u daar en heeft u mogelijk dashcambeelden waarop iets te zien is? Of zag u één van beide auto’s en is u iets anders opgevallen? Dan komt de politie graag met u in contact.

Niet onder invloed

We willen graag weten hoe dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden; dit is ook voor de nabestaanden erg belangrijk. Daarom hopen we dat u kunt helpen meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht. Uit het eerste onderzoek is overigens niets gebleken van het gebruik van alcohol of drugs door bestuurders.