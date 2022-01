Getuigenoproep straatroof Tuinderswerf

Het signalement van de verdachte:

Witte huidskleur;

1.80 meter lang;

Blauwe ogen;

Zwarte kleding.

De politie doet onderzoek naar deze zaak. Heeft u gezien wat er is gebeurd, of heeft u mogelijk andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Vul het tipformulier hieronder in of bel 0900 8844. Alvast bedankt!