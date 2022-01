Snackbar overvallen in Ridderkerk

De mannen bedreigden de eigenaar net voor sluitingstijd met een mes. Ze gingen er rennend vandoor met een onbekend geldbedrag in de richting van het sportpark door de paadjes achter de Koninginneweg. Agenten zijn direct een onderzoek gestart. Sporen en camerabeelden zijn veiliggesteld.



Signalement

De overvallers waren in het zwart gekleed. De één is slanker als de ander. Eén van de overvallers droeg een mondmasker en een hoody. De ander droeg een wit (ijshockey)masker. Mogelijk is dit masker in de vlucht weggegooid. Als u deze vindt, raak het niet aan maar neem direct met ons contact op.



Informatie?

Heeft u de mannen gezien, heeft u andere informatie over deze overval? Slaat u aan op het signalement? Neem dan contact met ons op via 0900-8844, anoniem 0800-7000 of via onderstaande mogelijkheden.