Onderzoek naar overleden vrouw in Opsporing Verzocht en FAROEK

Dinsdagochtend 28 september werd in het kanaal bij Nederweert het lichaam van een overleden vrouw aangetroffen. Beelden van de vrouw zijn eerder online vrijgegeven via een SpeurMee-video en via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarbij werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor haar gelnagels die in opvallende tinten gelakt waren. Dat leverde diverse tips op, maar heeft tot op heden nog niet geleid tot de identiteit van de vrouw.

Om haar identiteit te achterhalen, heeft de politie diverse onderzoekssporen ingezet. Zo hebben forensisch specialisten op basis van hun specialistische kennis en de foto’s van de vrouw een impressie gemaakt hoe ze er bij leven mogelijk uit zou hebben gezien. Daarnaast deed de politie die dag eind september nog een bijzondere vondst langs het kanaal die mogelijk verband zou kunnen houden met de zaak. Dit alles wordt aanstaande dinsdag toegelicht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Daarnaast besteedt ook de Belgische misdaadjournalist Faroek özgünes aandacht aan de zaak. Er is voor deze oproep over landsgrenzen gekozen, omdat de vrouw niet ver van de grens tussen Nederland en België gevonden is en niet kan worden uitgesloten dat ze uit België afkomstig was of daar familie of bekenden had.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 21:20 uur op NPO1 uitgezonden. De opsporingsreportage FAROEK verschijnt dinsdagavond vanaf 19:00 uur op de website van Het Laatste Nieuws.