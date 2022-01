Politie zoekt getuigen en beeldmateriaal ongeval Latexweg

Amsterdam - In de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 januari is rond 3.30 uur een auto tegen een boom aangereden op de Latexweg in Westpoort. Afdeling Opsporing Team Verkeer (OTV) heeft het eenzijdig ongeval in onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal.