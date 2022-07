Getuigen gezocht verdachte situatie Dronten

Afgelopen dinsdagmiddag 28 juni vond er een verdachte situatie plaats in Swifterbant. Een man zou daar kinderen hebben aangesproken. Daarbij zou een zwart busje betrokken zijn.

Iets gezien?

We komen graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien. Heb je meer informatie of maak je iets soortgelijks mee? Of heb je misschien wel beelden uit de omgeving van je (deurbel) camera? Deel dit dan met ons via 112 (bij spoed) of 0900 – 8844. Blijf je liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800–7000. Ook kun je gebruik maken van het onderstaande tipformulier.