35 bekeuringen na meerdere verkeerscontroles

De verkeerscontroles werden gehouden op verschillende locaties en op variërende tijdstippen binnen de gemeente Medemblik, zoals bijvoorbeeld op de Randweg en Nieuwstraat, de Hoornseweg in Wognum, Westerstraat in Sijbekarpsel en Tripkouw in Midwoud. Er werd hierbij onder andere gecontroleerd op snelheid, rijden onder invloed en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.



Over het algemeen hielden meeste weggebruikers zich netjes aan de regels en waren zaken prima op orde. Wel werden er tien boetes uitgeschreven voor een te hoge snelheid, waarbij één bestuurder op de Kleingouw in Andijk 32 kilometer harder reed dan toegestaan. Daarnaast werden acht personen bekeurd voor het niet dragen van een gordel en vijf mensen voor het gebruik van een telefoon tijdens het rijden. Twee personen werden tijdens de controles betrapt op het rijden onder invloed. Verder werden er nog boetes uitgedeeld voor technische tekortkomingen en papieren die niet op orde waren.



2022131325