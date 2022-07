Getuigen inbraak juwelier gezocht

Op vrijdag 1 juli 2022 om 4.15 uur kwam er een alarm binnen bij het Operationeel Centrum dat er ingebroken werd bij een juwelier aan de Stationsstraat. Direct werden er meerdere politie-eenheden naar de locatie gestuurd. Net voordat de eerste politieauto arriveerde reed een auto weg vanaf de juwelier. De achtervolging werd ingezet op een snelle Audi. Vanaf Waalwijk ging het de snelweg op in de richting van ’s-Hertogenbosch. De auto pakte de afslag Drunen en de achtervolging ging door het centrum van Drunen. Helaas kon de politieauto de snelle vluchtauto niet meer bijhouden en de inbrekers konden ontkomen. Later die ochtend werd een Audi aangetroffen in een woonwijk in Haarsteeg op de Jaap Edenbaan die mogelijk bij de inbraak gebruikt is.

Inbraak

Het rolluik van de winkel bleek opengebroken te zijn. In de winkel waren er meerdere vitrines kapotgeslagen en waren de sieraden weggenomen. Het is nog onbekend hoe groot de buit is.

Getuigen

Forensische rechercheurs zullen als eerste de plaats delict onderzoeken naar sporen. Tactische rechercheurs zullen een onderzoek starten naar de verdachten. Maar uw hulp is hard nodig in het onderzoek naar deze brute inbraak. Wie heeft de afgelopen tijd iets verdachts gezien bij de juwelier. Mannen die opvallend veel aandacht hadden voor de juwelier of opvallende auto’s in de omgeving. Wie heeft de afgelopen nacht, vrijdag 1 juli in alle vroegte, iets gezien wat met de inbraak te maken kan hebben. En wie heeft in Haarsteeg iets opvallends gezien. Mogelijk gegevens van een auto waarmee de verdachten zijn weggereden

Help ons:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M