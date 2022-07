Man aangehouden na gevaarlijk rijgedrag onder invloed

Politieagenten reageerden rond 19.00 uur op de melding van een jong gezin. Zij gaven aan dat ze onderweg naar Middelburg waren en op de A58 achtervolgd en lastig gevallen werden door een hun onbekende persoon. De man zou onder andere op de auto van het gezin zijn ingereden en gevaarlijke capriolen hebben uitgehaald op de weg.

Onder invloed

De politiemensen stelden direct een onderzoek in en troffen in Middelburg op het Mortierepad de verdachte, een bekende van hen, aan. De man stapte uit een beschadigde auto, rook naar alcohol en was zichtbaar onder invloed. Bovendien gebruikte hij, toen de politie hem aansprak, softdrugs en gedroeg hij zich agressief. Hij is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed, maar wilde op het bureau nergens aan mee werken. Het rijbewijs van de man bleek bovendien te zijn verlopen. Zijn rijbewijs is nu ingevorderd.

Geen medewerking

Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt voor het weigeren van de speekseltest (waarmee kan worden aangetoond of iemand onder invloed van drugs een auto heeft bestuurd), voor rijden terwijl hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, voor rijden onder invloed en voor gevaarlijk rijgedrag. De auto waarin hij reed is in beslag genomen. De man heeft de nacht in de cel doorgebracht. Hij weigerde vanochtend een verklaring af te leggen. Hij is in de loop van de ochtend weer vrijgelaten, maar moet zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.