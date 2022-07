Aanhouding voor opruiing en bedreiging boerenprotesten

Opruiing

Naast de handhaving van de openbare orde op straat investeert de politie intensief in de opsporing van mensen die strafbare feiten online plegen. Hieronder valt dus ook opruiing; het al dan niet via social media aanzetten van anderen tot het plegen van strafbare feiten. ‘Opruiing op zichzelf is ook een strafbaar feit, niet alleen het plaatsen van dit soort berichten, maar zeker ook het verder delen ervan. Voor dit soort vergrijpen krijg je een strafblad en dat heeft grote gevolgen voor je toekomst. Ook voor minderjarigen zijn er stevige straffen en grote gevolgen. Door je strafblad kun je bijvoorbeeld moeilijker een baan of een stage krijgen. Daar kun je heel lang last van houden.

Zie je dat er in je omgeving wordt opgeroepen tot ongeregeldheden of heb je andere informatie die voor ons van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via het meldformulier op politie.nl of 0900-8844.