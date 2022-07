Geen aanwijzing misdrijf bij dode vrouw

Het levenloze lichaam van de 68-jarige vrouw werd woensdagavond rond 23.00 uur na een melding aangetroffen in haar woning. Omdat niet meteen duidelijk was of er sprake was van een natuurlijk overlijden zijn we een onderzoek opgestart. Zo voerden rechercheurs van de forensische opsporing uitgebreid sporenonderzoek uit in én om de woning. De doodsoorzaak van de vrouw kwam niet meteen vast te staan en daarom hielden we rekening met meerdere scenario’s.

Geen verdachte meer

De 40-jarige zoon van de overleden vrouw werd die avond aangehouden. Vandaag werd de man in vrijheid gesteld, nadat uit het onderzoek en de sectie was gebleken dat de vrouw zeer waarschijnlijk niet door een misdrijf om het leven was gekomen.