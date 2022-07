Onderzoek overval TEFAF nog in volle gang

Kort na de overval kon de politie twee personen aanhouden: een 22-jarige en een 26-jarige man, beiden afkomstig uit België. Deze twee personen reden in een grijs voertuig met een Belgisch kenteken. Deze auto werd aan de kant gezet op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting. Zij vertoonden dusdanig verdacht gedrag dat er op dat moment voldoende aanleiding was om ze aan te houden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de overval. Woensdagavond 30 juni werden zij weer in vrijheid gesteld. In het onderzoek naar de overval rust geen verdenking meer op dit tweetal.

De politie is dus op zoek naar de vier verdachten die de overval pleegden bij de TEFAF, en onderzoekt of er hierbij mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn geweest.

Maandagavond 4 juli wordt er in het opsporingsprogramma OpsporingNL (RTL5, 20.30 uur) landelijk aandacht besteed aan deze zaak. In de uitzending zijn nieuwe en betere beelden te zien van de verdachten en mogelijke vluchtroute. We roepen daarbij de hulp van burgers in om de zaak op te lossen.