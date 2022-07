Man overleden na schietincident in centrum van Groningen

De politie kreeg zaterdagavond rond 19:55 uur een melding van het schietincident in de Haddingestraat. In deze straat werd de 50-jarige man uit Leeuwarden met ernstige verwondingen aangetroffen. Onder andere de traumahelikopter van het MMT kwam ter plaatse voor de hulpverlening. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daar is hij uiteindelijk overleden als gevolg van zijn verwondingen. Het 47-jarige slachtoffer is ook voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De drie mannen zijn gewond geraakt als gevolg van het schietincident.

Aanhouding

De politie heeft ongeveer een kwartier na het incident in de Boteringestraat een 24-jarige man uit Groningen aangehouden, die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. Hij zit vast en hij zal worden verhoord over het schietincident. De verdachte zit in beperkingen en dat houdt in dat hij alleen maar contact mag hebben met zijn advocaat.

Conflict

De politie gaat er op dit moment vanuit dat er een conflict is voorafgegaan aan het schietincident. Hierbij waren in ieder geval de slachtoffers en de uiteindelijke verdachte betrokken. Uit onderzoek moet nog blijken wat de reden was voor dit conflict. De politie spreekt met zoveel mogelijk getuigen. Op de plaats van het schietincident is forensisch onderzoek gedaan. Daarnast wordt gekeken of er camerabeelden uit de omgeving kunnen worden veiliggesteld.

Deel geen beelden

Er zijn ook beelden van het schietincident die rondgaan op sociale media. De politie kent deze beelden en ze zijn ook onderdeel van het onderzoek. We willen iedereen echter oproepen om deze beelden te verwijderen en niet verder te delen. Er is sprake van incident met een zeer ernstige afloop en het delen van deze beelden is confronterend en kwetsend voor de betrokkenen en familie en bekenden van de slachtoffers. Mocht u beschikken over nieuwe beelden van het incident of iets wat aan het conflict is voorafgegaan, dan vragen we u die alleen te delen met de politie, zodat we daar onderzoek naar kunnen doen.

Heeft u tips?

Het onderzoek naar de aanleiding van het schietincident is dus volop gaande. Heeft u meer informatie over het schietincident of over de mogelijke toedracht van het conflict? We vragen u dan contact op te nemen met de politie door te bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.