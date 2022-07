Getuigen gezocht na steekincident

Direct nadat het slachtoffer werd vervoerd naar het ziekenhuis startte de politie een onderzoek. Hieruit blijkt dat de 52-jarige man vermoedelijk tijdens de eerdere ruzie zelf instak op andere persoon of personen. De politie onderzoekt beide incidenten.

Was u getuige van of betrokken bij de ruzie bij een café?

Zag u het steekincident waarbij de 52-jarige Hagenaar gewond raakte? De politie zoekt ook getuigen van de ruzie in of bij een café aan de Apeldoornselaan in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 juli. Of kent u personen die bij deze ruzie betrokken waren? Of kent u een slachtoffer die daar door die ruzie gewond raakte? Neem dan contact met ons op via 0900-8844, anoniem via 0800-7000. Ook zoekt de politie camerabeelden waarop de geweldsincidenten te zien zijn.