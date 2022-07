Agenten belaagd in Dordrecht

Agenten kregen rond 2.00 uur een melding van een vechtpartij op het Vogelplein in Dordrecht. Als agenten aan komen, rijdt er een auto met een hoge snelheid de wijk in. Agenten gaan achter de auto aan. De bestuurder negeert het stopteken maar op het Eemsteynplein stopt de auto dan toch en stappen er vijf personen uit. De inzittenden geven geen gehoor aan de aanwijzingen die zij krijgen van agenten. Als dan om de identiteitspapieren wordt gevraagd, wordt de sfeer steeds grimmiger. Agenten worden beledigd en twee mannen worden aangehouden. Bij de aanhouding breekt een van de agenten een pink. Ook wordt een politiebus vernield. Als agenten dreigen met het stroomstootwapen lukt het om de situatie onder controle te krijgen. De twee mannen (24 en 21 jaar uit Dordrecht) zijn overgebracht naar het politiebureau.

Onacceptabel

Dergelijke agressie en geweld tegen hulpverleners is volstrekt onacceptabel. Agenten hebben samen met andere hulpverleners een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. De politie pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners meteen op en het beleid van het Openbaar Ministerie is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politiemensen werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen we naar voren en gaan we de confrontatie niet uit de weg; voor de veiligheid van hulpverleners en burgers. Lees hierover meer op: https://www.politie.nl/themas/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html