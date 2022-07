Politie zoekt getuigen van schietincident Hardinxveld

Stockfoto politie

De politie startte direct een onderzoek en hield drie mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het voorval. Een 25-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam en een 27-jarige plaatsgenoot werden dezelfde avond in Voorburg aangehouden. Een 68-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam werd die avond in zijn woonplaats gearresteerd. De drie verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en onderzoekt wat er precies gebeurd is.



Getuigen en beelden welkom

Was u getuige van het incident of heeft u beelden van bijvoorbeeld een dashcam of telefoon? Bel dan de politie op 0900-8844 en deel uw informatie.