Trambestuurster mishandeld in Schiedam

Agenten kregen rond 12.50 uur melding van een mishandeling bij de tramhalte Schubertplein in Schiedam. Een 22-jarige vrouw uit Schiedam wilde de tram instappen met een kinderwagen. De trambestuurster vroeg haar in te stappen bij de ingang die hiervoor bedoeld is. Hierop volgde een woordenwisseling en uiteindelijk een vechtpartij tussen de vrouw en trambestuurster. De 49-jarige trambestuurster is meerdere keren in haar gezicht geslagen. Er moest een ambulance komen en toen bleek dat de neus van de trambestuurster was gebroken. De Schiedamse was weggelopen in de richting van Vlaardingen en is kort na de mishandeling aangehouden.



Hogere straffen

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, trambestuurders en buschauffeurs. Volstrekt onacceptabel. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een hoge straf geëist. Lees hierover meer op: https://www.politie.nl/themas/geweld-tegen-politie-en-hulpverleners.html