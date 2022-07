Twee mannen aangehouden na beschieten auto Dorspweg

Rond 14.30 uur kregen agenten een melding vanaf de Boergoensevliet dat er op een auto was geschoten van een 33-jarige man uit Rotterdam na een ruzie bij het verkeerslicht op de Dorpsweg in Rotterdam. Gelukkig raakte niemand gewond. De auto werd meegenomen voor (sporen)onderzoek. Agenten gingen direct op zoek naar de mannen van het voertuig waaruit geschoten is. Rond 16.30 uur konden agenten twee mannen van beiden 35 jaar aanhouden. De mannen komen uit Oud Beijerland en Schiedam. Er is ook een vuurwapen gevonden. Dit is in beslag genomen. Onderzocht wordt of dat dit ook het vuurwapen is waarmee op de Dorpsweg is geschoten.



