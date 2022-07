Arrestatie na schietincident

De politie ontving zaterdagavond rond 19u00 een melding dat iemand in de Kade geschoten had. Er raakte niemand gewond. Agenten vonden een huls op straat en namen getuigenverklaringen op. Ze vermoedden dat de verdachte een woonpand aan de Kade was binnengegaan. De politie haalde ter controle iedereen uit de woning en arresteerde de verdachte die voldeed aan het signalement. De woning is doorzocht, maar er werd geen vuurwapen aangetroffen. De verdachte zit vast voor nader onderzoek.