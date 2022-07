Gezamenlijke bijeenkomst FC Twente en politie levert wederzijds begrip op

Enschede/Borne - Op maandagmiddag 11 juli kwamen de staf en de nieuwe selectie van FC Twente een paar uur op bezoek bij het IBT-centrum van de politie in Borne. Het doel van de bijeenkomst was om samen in een ongedwongen sfeer meer begrip te krijgen voor elkaars werk en te leren hoe we elkaar behulpzaam kunnen zijn bij het soepel laten verlopen van de wedstrijden van FC Twente.