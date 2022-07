Jongetje op het strand gebeten door loslopende hond; getuigen gezocht [UPDATE]

Een 7-jarig jongetje uit Oostenrijk was met zijn familie op vakantie in IJmuiden en speelde zondag rond 11:30 uur in zee ter hoogte van de Badweg. Plotseling werd hij door een grote loslopende zwart/bruine hond aangevallen, vermoedelijk ging het om een Rottweiler. De baas van de hond was er snel bij en probeerde de hond los te krijgen. Toen dit uiteindelijk gelukt was, liep de eigenaar met de hond weg. Het jongetje had een aantal stevige bijtwonden en is door zijn familie naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.



Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het bijtincident en komt graag in contact met getuigen. Was u afgelopen zondag rond 11:30 – 12:00 uur op het IJmuidense strand en heeft u het bijtincident gezien? Dan vragen we u contact op te nemen met de politie via 0900-8844, onder vermelding van onderstaand nummer. Liever anoniem? Bel dan met M. via 0800-7000. Ook kunt u uw tips toesturen via het tipformulier.



[UPDATE 11-07 13:50 uur - Eerder was de politie ook op zoek naar de eigenaar van de hond. Deze is inmiddels bekend en daar is contact mee. Het incident wordt verder onderzocht.]



2022138893