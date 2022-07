Prik- en pennenhalsbanden in beslag genomen

De dierenpolitie neemt met enige regelmaat deze prikbanden in beslag. De prikbanden zijn halsbanden met scherpe punten van metaal of plastic (zie de foto’s van een aantal recent inbeslaggenomen prikbanden).

Als de politie ziet dat een prikband door de eigenaar van een hond wordt gebruikt, wordt niet alleen de prikband in beslag genomen, maar ook direct proces-verbaal opgemaakt. Meer informatie over de wetgeving is hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01

Ziet u een hond met een prikband? Bel dan 144

De ervaring leert dat mensen vaak zelf niet de eigenaren van honden durven aanspreken op het gebruik van een prikband. Ziet u een hond met een prikband? Belt u dan met 144 om hier melding van te maken. Deze melding wordt dan doorgegeven aan de dierenpolitie.

Dierenpolitie

Bij de politie werken themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze themahouders treden zelfstandig op en ondersteunen andere politieonderdelen wanneer mensen dieren verwaarlozen en/of mishandelen, zij verlenen hulp om zo dierenleed te voorkomen. De themahouders werken onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenhulporganisaties zoals Mendoo (bij dieren uit huiselijk geweld situaties), de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.



De politie treedt onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven: