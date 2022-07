Vuurwapen van straat na preventief fouilleeractie

Foto: stockfoto politie



Agenten wilden vrijdagavond een groepje van drie jongeren fouilleren. Toen twee van de drie gefouilleerd werden, ging de derde er rennend vandoor. Even later kon deze man van 19 jaar uit Vlissingen worden aangehouden. In zijn tas werd namelijk een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast werd ook een 20-jarige man uit Den Haag aangehouden, omdat er bezittingen van hem in de tas van het vuurwapen waren aangetroffen. Het vuurwapen is in beslag genomen.



Beloning voor tip vuurwapen

Als reactie op de vele schietpartijen in de openbare ruimte en om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, heeft de hoofdofficier van justitie in Rotterdam een beloning uitgeloofd voor tips die leiden tot het vinden van vuurwapens. Wil je meer weten over deze tipgeldregeling? klik dan hier.



Wapenbezit kent alleen maar verliezers

Onschuldige slachtoffers, mensen die toevallig op de verkeerde plek op het verkeerde moment waren. Mensen die in een opwelling zijn vermoord om ogenschijnlijk niks. Als die daders geen wapen hadden gehad, hadden ze het ook niet kunnen gebruiken. Wapenbezit leidt tot wapengebruik. Wapenbezit kent alleen maar verliezers



(Vuur)wapens, levensgevaarlijk!

Het is levensgevaarlijk om een (vuur)wapen op zak te hebben, of met een nepvuurwapen de straat op te gaan. Wanneer de politie het vermoeden heeft van een vuurwapen, wordt geen enkel risico genomen. Wat er kan gebeuren? Klik op deze link.