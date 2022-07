Woninginbrekers op heterdaad aangehouden

Drie daders

De agent die als eerste ter plaatse kwam, zag twee mannen in de woonkamer lopen. Hij klom daarna over de poort van de tuin. Hij zag daar drie mannen staan. Een van hen vluchtte direct via de tuin weg, twee andere mannen renden terug de woning in. Ook de diender ging de woning in. Hij zag dat de twee inbrekers via de trap naar boven renden en zich verschansten in de toiletruimte. De politieman, die uit voorzorg zijn stroomstootwapen ter hand nam, schopte uiteindelijk de deur in waarna hij samen met een collega de verdachten heeft aangehouden. De derde verdachte werd ondanks een uitgebreid buurtonderzoek niet meer aangetroffen.



Aangifte

De bewoner, die zich nog in zijn slaapkamer bevond, heeft aangifte gedaan. De inbrekers hadden een ruit van de achterdeur ingeslagen. De dieven hadden een sleutelbos en een tasje gestolen. De twee verdachten zijn vast gezet. De recherche onderzoekt of zij zich aan nog meer strafbare feiten hebben schuldig gemaakt. Er zijn namelijk enkele zaken aangetroffen die mogelijk van andere inbraken of diefstallen afkomstig zijn.