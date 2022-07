Laatste verdachte heeft zichzelf ook gemeld.

Alle personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de ongeregeldheden op 28 juni bij de woning van de minister in Hierden zijn sinds gisteren bekend bij het rechercheteam.

De laatste verdachte heeft zichzelf gemeld nadat zijn afbeelding gisteren ongeblurd werd gepubliceerd. Hij is daarop aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het betreft een 27-jarige man uit Nieuw Heeten. De man legt vandaag een verklaring af over zijn betrokkenheid.

202291620