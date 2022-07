Getuigen gezocht van dodelijk ongeval

Rond 14.30 uur reed een 80-jarige vrouw uit Soest met haar scootmobiel over de Veenzoom. Door nog onbekende oorzaak kwam zij in botsing met een vuilniswagen. De vrouw raakte hierbij ernstig gewond. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet baten en de vrouw overleed korte tijd later aan haar verwondingen. De vrachtwagenchauffeur was niet gewond en is meegegaan met de politie voor een verklaring.



Getuigen gezocht

Opsporingsteam Verkeer) doet onderzoek naar het ongeval en wil weten wat er precies gebeurd is. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop beeldmateriaal uploaden.



Slachtofferhulp

Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact.