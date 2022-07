Drie aanhoudingen na straatroof

Rond 22.00 uur kreeg de politie een melding dat zojuist een jongen onder bedreiging van een vuurwapen was beroofd van zijn airpods. Op basis van goede signalementen en snel handelen hebben agenten drie minderjarige jongeren direct aangehouden. Omdat er mogelijk sprake was van een vuurwapen heeft een van de agenten het vuurwapen getrokken tijdens de aanhouding van een de jongeren.

Vuurwapen aangetroffen

Bij een van de verdachte is een vuurwapen en een mes aangetroffen. Die zijn inbeslaggenomen, net als een aantal telefoons.

Getuigen

De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze straatroof of camerabeelden, neem dan contact op met de politie. Anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem.