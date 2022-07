Getuigenoproep woningoverval Amersfoort

Het slachtoffer werd bij het openen van de voordeur belaagd door twee mannen. Beiden waren in het zwart gekleed en hadden bivakmutsen op. De twee zijn er met het horloge van het slachtoffer vandoor gegaan. Ze zijn gevlucht in de richting van de Huizenkade en de Harderwijkkade.

Getuigen gezocht

Was u tussen 00.30 uur en 01.00 uur in de buurt van de Harlingenstraat? Heeft u iets verdachts gezien of personen die zich verdacht gedroegen in de omgeving? Of heeft u beelden? Deel uw camerabeelden (bewakingscamera, dashcam of ringdeurbel) met ons. Neem dan direct contact via 0900-8844 of gebruik het onderstaande tipformulier. Liever anoniem informatie delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Alle informatie is welkom.