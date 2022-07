Getuigen gezocht van mishandeling

Rond 20:15 uur kwam een onbekende man gekleed in een donkere jas met capuchon en lichte handschoenen bij het huis aan de Van Coevenhovenstraat. Toen de voordeur werd open gedaan bekogelde hij de bewoners. De dader ging er daarna direct vandoor. Eén van bewoners raakte lichtgewond en werd meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. Er is een onderzoek ingesteld naar het incident en wat er mogelijk gegooid is.



De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u het incident rond 20:15 uur aan de Van Coevenhovenstraat gezien? Heeft u de man met donkere jas met capuchon voor of na de mishandeling zien lopen in de buurt? Heeft u een camera bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijke camerabeelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook uw camerabeelden en tips direct toesturen via het tipformulier.



2022139867