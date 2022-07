Getuigen verkeersongeval De Lier gezocht

Rond 08.00 uur fietste de 50-jarige man uit Naaldwijk op de Noord-Lierweg toen hij in botsing kwam met een personenbusje. De fietser raakte hierbij zwaargewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het busje, een 21-jarige man uit ’s Gravenzande, is op het bureau verhoord als verdachte en daarna heengezonden.

Was u getuige van het ongeluk?

De politie komt graag in contact met mensen die maandagochtend 11 juli iets gezien of gehoord hebben van het verkeersongeval. Was u getuige of heeft u meer informatie? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan M. via 0800-7000. U kunt ook het onderstaande tipformulier invullen.