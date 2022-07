Getuigen gezocht van woningoverval Vlaardingen

Dinsdagochtend 12 juli kregen twee bewoners aan de Emmastraat in Vlaardingen de schrik van hun leven toen drie mannen met gezichtsbedekking hun woning in stormden. Het drietal bedreigden de bewoners met een wapen, er raakte niemand gewond. De overvallers zijn er met verschillende dure bezittingen vandoor gegaan. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Getuigen gezocht

