Auto doorgereden na ongeval, fietser gewond

Het ongeval gebeurde rond 10:00 uur op de Groenstraat in Tilburg. De auto raakte vermoedelijk tijdens een inhaalactie de fiets van het slachtoffer waardoor zij op de grond viel. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een supermarkt. De bestuurder van de auto reed na het ongeval door in de richting van de Ringbaan-Zuid en heeft zich nog niet gemeld. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.



Iets gezien?

De politie onderzoekt dit incident en roept getuigen op zich te melden. Reed u rond 10:00 uur op of nabij de Groenstraat in Tilburg en heeft u iets gezien of heeft u andere informatie over dit ongeval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. Melden kan ook via het tipformulier of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.



Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer 2022182177.