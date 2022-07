Getuigen gezocht overval winkel Almere

De verdachte reed weg met een maatje die buiten op hem stond te wachten. De scooter is later terug gevonden op de Tuinderswerf en blijkt te zijn gestolen.



Het signalement van de overvaller:

- man

- tenger postuur

- 16/ 17 jaar

- 1.80 / 1.85 lang

- donker getint

- zwarte kleding

- zwarte muts en handschoenen



De recherche is op zoek naar mensen die de verdachte hebben gezien en mogelijk meer weten over de vluchtroute in Almere Haven. Mogelijk zijn er getuigen die de mannen op de scooter hebben zien rijden en dat hebben gefilmd. We komen in graag in contact met deze mensen. Tips kunnen doorgegeven worden via 0800-6070. Anoniem melden kan via 0800-7000. Online tippen en beelden uploaden kan via onderstaand tipformulier.