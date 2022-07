Man loopt letsel op tijdens beroving op het Krekelpad

Het slachtoffer zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt door een onbekende man geslagen en ontdaan van zijn persoonlijke eigendommen. De dader gaat er vervolgens in de richting van Vijfhuizen vandoor. Het slachtoffer is ter controle met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Na een zoekslag van meerdere politie-eenheden in de omgeving is er geen verdachte aangetroffen.

Signalement verdachte

De man is naar schatting rond de 40 jaar oud en tussen de 1.60 tot 1.65 meter lang. Hij heeft krullend haar en droeg donkere kleding.

Getuigen gezocht

Heeft u de beroving zien gebeuren, meer informatie of de verdachte eerder zien lopen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022140911