Grote partij cocaïne gevonden in lading rijst

De partij cocaïne, 5710 kilo, zat in een container met rijst die uit Paraguay kwam. De Belgische Douane wist de partij te onderscheppen en uit onderzoek kwam naar voren dat deze container de bestemming Nederland had. De politie in Nederland werd gewaarschuwd en doet onderzoek naar de afnemer van de container.



Sinds kort is er een taskforce opgestart. Met de taskforce Fortius pakken de Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten de smokkel en handel van cocaïne tussen de Antwerpse haven en Nederland aan. In twee maanden tijd is al een tiental verdachten aangehouden en zijn grote hoeveelheden drugs in beslag genomen. Bijna 80 procent van de verdovende middelen die in Antwerpen binnenkomen heeft de bestemming Nederland.