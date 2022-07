Getuigen gezocht overval casino

Na de overval heeft de verdachte het casino lopend in de richting van het Kenaupark verlaten. Uit camerabeelden is gebleken dat hij daarna weer in de richting van het station is gelopen

De verdachte betreft een man van ongeveer 25 jaar met een lengte van 1.70 meter, een donkere huidskleur, kort zwart haar en ‘hangende’ ogen, mogelijk met een oogafwijking. Hij was gekleed in een beige T-shirt en korte broek.

De politie heeft in de omgeving meerdere personen gecontroleerd maar de verdachte niet aangetroffen. De politie stelt nog een nader buurtonderzoek in.

GETUIGEN:

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022141717.