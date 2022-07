Man aangevallen bij woning; getuigen gezocht

In de nacht van dinsdag op woensdag werd bij de woning aangebeld. Toen de bewoner opendeed stonden daar twee mannen. Er ontstond een worsteling, maar de bewoner wist de voordeur te sluiten. De daders gingen daarna er weer vandoor. Het slachtoffer liep bij de aanval letsel op.

Signalement verdachten

De eerste verdachte is een grote man met een breed postuur van ongeveer 1.90 meter lang, tussen de 38 en 42 jaar oud en heeft een donkere huidskleur. Hij droeg zwarte kleding. De tweede verdachte heeft een lichte huidskleur en rond de 20 jaar oud. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Deze man was ook in het zwart gekleed.

Getuigen gezocht

De recherche is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u tussen 03:00 en 04:00 de twee mannen gezien in de omgeving van Sonderholm? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijk beelden van de verdachten? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips ook sturen via het tipformulier.

2022140920