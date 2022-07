Ruim 1100 kilo cocaïne aangetroffen in lading cacaobonen

Amsterdam - Op dinsdag 12 juli vroeg in de ochtend werd een container met cacao onderschept, die werd vervoerd door een vrachtwagen. In de lading bleek een partij van 1100 kilo cocaïne verstopt te zitten. Er zijn vier verdachten aangehouden, waaronder de chauffeur van de vrachtwagen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.