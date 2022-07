Politie zoekt getuigen geweldsincident centrum

Getuigen gezocht

Wat zich deze nacht heeft afgespeeld en wat de exacte aanleiding van dit geweldsincident is geweest, wordt door de recherche onderzocht. De recherche komt dan ook graag in contact met getuigen die tussen 00.45 en 01.00 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Warmoesstraat/Damrak/Oudebrugsteeg dat te maken kan hebben met deze zaak. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad anoniem via 0800-7000. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand tipformulier in.

2022146904