Drie verdachten opgepakt voor het inkopen en verhandelen van nepgoederen

In dit onderzoek heeft de recherche afgelopen week twee verdachten uit Helmond (16- en 42 jaar) en één verdachte in Zwijndrecht (41 jaar) aangehouden op verdenking van het verhandelen van nepgoederen.

De mannen handelden onder andere in nep sieraden en tondeuses van dure kappersmerken. Via diverse (web)winkels brachten zij hun spullen op de markt.

De politie heeft op meerdere locaties, waaronder twee in Helmond een controle gehouden. Op deze locaties zijn diverse goederen, maar ook namaak verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Ook is er op één locatie een groot contant geldbedrag in beslag genomen.