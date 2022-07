Man aangehouden in bedrijfspand

Bij de politie kwamen donderdagavond binnen korte tijd twee inbraakalarmen binnen uit het pand. Toen de agenten poolshoogte namen, zagen ze in het pand een man lopen. De man weigerde met de agenten te praten en verdween vervolgens in het pand. Hierop gingen een politiehondengeleider met hond het pand in, waarna de man werd aangehouden. Hij werd daarbij door de hond gebeten. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en daar door een arts onderzocht . Hierna is hij ingesloten.